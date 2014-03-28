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صوّتوا للقصيدة الأفضل في مسابقة الشعر الغنائي

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صوّتوا للقصيدة الأفضل في مسابقة الشعر الغنائي صوّتوا للقصيدة الأفضل في مسابقة الشعر الغنائي

بعد أن تلقى "سيدتي نت" مجموعة كبيرة من القصائد للمشاركة في مسابقة الشعر الغنائي، اختارت لجنة التحكيم المؤلفة من مديرة تحرير "سيدتي" الكاتبة هاديا سعيد والشاعر الغنائي والملحن السعودي وسيم باسعد والشاعر الغنائي المصري عزيز الشافعي عدداً منها، للدخول في المرحلة النهائية لاختيار القصيدة الفائزة من خلال تصويت اللجنة وتصويت الجمهور.
وبعد انتهاء التصويت الذي سيمتد على مدى أسبوعين، سيتم إعلان القصيدة الفائزة بتصويت الجمهور والأخرى الفائزة باختيار لجنة التحكيم.
 أما الفائز بلجنة التحكيم فسيفوز بفرصة لتلحين قصيدته وغنائها من قبل أحد الفنانين.
 أما الفائز بتصويت الجمهور فسيربح مجموعة من الجوائز القّيمة نعلن عنها في حينها.


اضغطوا على القصيدة لقراءتها ثم صوّتوا للأفضل برأيكم.
 

صوّتوا للقصيدة الأفضل في مسابقة الشعر الغنائي

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سيدتي