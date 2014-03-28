من تتوقعون أن يكون الفائز في the voice؟

بعد منافسة شديدة استمرت أسابيع بين مواهب من مختلف الدول العربية في برنامج "the voice"، تأهل للمرحلة النهائية كل من سيمور جلال من فريق الفنان صابر الرباعي، وستار سعد من فريق كاظم الساهر، ووهم من فريق شيرين عبد الوهاب، وهالة القصير من فريق عاصي الحلاني.

وينتظر الجميع حلقة يوم السبت لمعرفة هوية الفائز في الموسم الثاني من the voice ، بعد أن كان الفائز العام الماضي المغربي مراد بوريقي من فريق عاصي.

البعض يستبعد فوز هالة القصير من فريق عاصي، بسبب فوز مراد العام الماضي، على اعتبار أن الفوز مداورة بين المدربين الأربعة، والبعض الآخر يرى أن الفوز رهن بالتصويت.

وقد راجت شائعات أن حامل اللقب سيكون العراقي سيمور جلال من فريق صابر، خصوصاً أن مجموعة MBC تستعد لإطلاق "ام بي سي" العراق.

فمن برأيكم سيكون الفائز؟ وأي مدرب هو الأوفر حظاً هذا العام بعد عاصي؟

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