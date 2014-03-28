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بلاتيني: لا يوجد أحد يقدر على إسقاط بلاتر غيري

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بلاتيني: لا يوجد أحد يقدر على إسقاط بلاتر غيري بلاتيني: لا يوجد أحد يقدر على إسقاط بلاتر غيري

بلاتر وبلاتيني

أكد الفرنسي ميشال بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه الوحيد القادر على إيقاف السويسري جوزيف بلاتر في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي للعبة، لكن النجم الفرنسي السابق لم يكشف عما إذا كان سيواجه بلاتر الرئيس الحالي لـ”فيفا” في انتخابات العام المقبل.

وقال بلاتيني لمجموعة من الصحافيين في أستانا على هامش مؤتمر الاتحاد الأوروبي، “شخص واحد فقط يمكنه الفوز على بلاتر”، وعما إذا كان هو الشخص المعني بكلامه، أجاب “نعم”.

ولم يعلن بلاتر “78 عامًا” ترشحه صراحة لولاية خامسة، لكنه يتوقع أن يقوم بذلك في فترة كأس العالم 2014 الصيف المقبل.

وقال بلاتيني “58 عامًا” إنه سيعقد اجتماعات مع قادة اللعبة في أوروبا ليتأكد ترشحه من عدمه، وأن القرار سيكون “شخصيًا” لكنه سيقوم بمرحلة استشارات واسعة،”سأقدم جوابي بعد كأس العالم، هناك سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي الاتحادات الأوروبية، ربما يدعم 99 في المئة منهم بقائي في الاتحاد الأوروبي، سيكون هذا أحد عناصر تفكيري”.

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