أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

استطلاع للرأي : معظم الألمان “غير راضين” عن ميركل

Google+ Print
استطلاع للرأي : معظم الألمان “غير راضين” عن ميركل استطلاع للرأي : معظم الألمان “غير راضين” عن ميركل

أنجيلا ميركل – ارشيفية

أظهر إستطلاع للرأي اليوم ” الجمعة” أن معظم الألمان غير راضين عن ائتلاف اليمين – اليسار بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل ،رغم أن التأييد للأحزاب التي تشكل حكومتها لم يشهد تغييرا يذكر منذ انتخابات سبتمبر الماضي.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الاخبارية أن 55 % من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أوضحوا أنهم ” ليسوا في غاية السعادة أو غير سعداء على الإطلاق ، خلال المائة يوم الأولى للائتلاف بين الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه ميركل والحزب الديمقراطي الاشتراكي “.

وهيمنت سياسات إجتماعية مثل إصلاح لنظام المعاشات واستحداث حد أدنى للأجور واقتراح حصة للنساء في المجالس غير التنفيذية على الساحة السياسية المحلية منذ أن تولت السلطة .

يذكر أن محطة التلفزيون الالمانية العامة “إيه أر دي” استطلعت آراء 1000 ناخب ألماني في 25 و26 مارس الحالى ، وساهم إصابة ميركل بكسر في الحوض في بداية العام وقل ظهورها في المناسبات العامة ، في قرار بعض المعلقين بأن الحكومة الجديدة لم تفعل شيئا يذكر حتى الآن.

ا.ش.ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي