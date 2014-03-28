استطلاع للرأي : معظم الألمان “غير راضين” عن ميركل

أظهر إستطلاع للرأي اليوم ” الجمعة” أن معظم الألمان غير راضين عن ائتلاف اليمين – اليسار بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل ،رغم أن التأييد للأحزاب التي تشكل حكومتها لم يشهد تغييرا يذكر منذ انتخابات سبتمبر الماضي.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الاخبارية أن 55 % من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أوضحوا أنهم ” ليسوا في غاية السعادة أو غير سعداء على الإطلاق ، خلال المائة يوم الأولى للائتلاف بين الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه ميركل والحزب الديمقراطي الاشتراكي “.

وهيمنت سياسات إجتماعية مثل إصلاح لنظام المعاشات واستحداث حد أدنى للأجور واقتراح حصة للنساء في المجالس غير التنفيذية على الساحة السياسية المحلية منذ أن تولت الحكومة السلطة .

يذكر أن محطة التلفزيون الالمانية العامة “إيه أر دي” استطلعت آراء 1000 ناخب ألماني في 25 و26 مارس الحالى ، وساهم إصابة ميركل بكسر في الحوض في بداية العام وقل ظهورها في المناسبات العامة ، في قرار بعض المعلقين بأن الحكومة الجديدة لم تفعل شيئا يذكر حتى الآن.

ا.ش.ا