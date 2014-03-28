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أهالي شبرا الخيمة بالقليوبية يحررون محضر ضد موظفي شركة الكهرباء للنصب عليهم

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أهالي شبرا الخيمة بالقليوبية يحررون محضر ضد موظفي شركة الكهرباء للنصب عليهم أهالي شبرا الخيمة بالقليوبية يحررون محضر ضد موظفي شركة الكهرباء للنصب عليهم

مديرية أمن القليوبية

أعلن بعض أهالي مدينة شبرا الخيمة التضرر من كلا من حافظ . م. ح.م ،و احمد ط. ع.م ، وهانى . س.م .ع ، واحمد . ع ، و محمود. ح .م .ع ، وهيثم .م .ح. م،  وجميعهم موظفين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بشبرا الخيمة،  لقيامهم بالنصب عليهم وتسليمهم 18 عداد كهربائى بأوراق مزورة .

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6581 جنح قسم اول شبرا الخيمه لسنة 2014 وبالعرض على النيابه العامة قررت ضبط وإحضار المتهمين المذكورين .

وفى وقت لاحق وتنفيذاً لقرار النيابة العامة تمكن ضباط مباحث كهرباء شبرا الخيمة من ضبط كلاً من حافظ . م. ح.م 35 سنة قارءى عدادات ،هيثم .م .ح. م 28 سنة قارىء عدادات ، محمود. ح .م .ع 59 سنة سائق بشركة كهرباء شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ، هانى . س.م .ع 40 سنة قارىء عدادات .

وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 75 أحوال قسم أول شبرا الخيمة تاريخه ملحقاً بالمحضر الاصلى ، وجارى العرض على النيابة العامة .

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