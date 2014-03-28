أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

ضبط 3 محطات وقود لتصرفها في 72 ألف لتر بنزين وسولار بالسوق السوداء

  • مصر
  • 6
Google+ Print

ضبط مسؤولو الرقابة التموينية في محافظة قنا، الجمعة، 3 محطات للوقود بمركزي نجع حمادي وفرشوط، لتصرفهم في 72 ألف لتر من البنزين والسولار للسوق السوداء.

وقال علي محمود جابر، وكيل وزارة بقنا، إنه تم ضبط «أ. م. ع»، صاحب محطة وقود القبيبة بمركز فرشوط، لتصرفه في 22 ألفًا و500 لتر من بنزين 80 بالسوق السوداء ويستحق دفع فروق لصالح الهيئة العامة للبترول تبلغ 68 ألفًا و175 جنيهًا.

وأضاف أنه تم ضبط «ر. ا. م»، المدير المسؤول عن محطة النيل بمركز نجع حمادي، لبيعه 27 ألف لتر من السولار من داخل المحطة أعلى من السعر الرسمي، ويستحق عليها دفع فروق أسعار لصالح الهيئة العامة للبترول تبلغ 106 آلاف و650 جنيهًا، وكذلك ضبط المسؤول عن محطة التعاون بمركز نجع حمادي لبيعه 22 ألفًا و500 لتر من السولار وبما يستحق دفع فروق أسعار لصالح الهيئة العامة للبترول تقدر بـ88 ألفًا و875 جنيهًا.

وأشار إلى أنه تم تحرير محضر «عدم الإعلان عن الأسعار» ضد تاجر أسمنت بمركز قنا يدعى «م. م. ج»، وتحرير 8 مخالفات ضد أصحاب المخابز بمركز نجع حمادي، 7 منها تصرف في جزء من حصة الدقيق، ومخالفة واحدة لإنتاج خبز ناقص الوزن.

وأكد أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
استقرار نسبي في أسعار الذهب

استقرار نسبي في أسعار الذهب

ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6%

ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6%

انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك

انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك

16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض

16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض