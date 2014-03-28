ضبط 3 محطات وقود لتصرفها في 72 ألف لتر بنزين وسولار بالسوق السوداء

ضبط مسؤولو الرقابة التموينية في محافظة قنا، الجمعة، 3 محطات للوقود بمركزي نجع حمادي وفرشوط، لتصرفهم في 72 ألف لتر من البنزين والسولار للسوق السوداء.

وقال علي محمود جابر، وكيل وزارة التموين بقنا، إنه تم ضبط «أ. م. ع»، صاحب محطة وقود القبيبة بمركز فرشوط، لتصرفه في 22 ألفًا و500 لتر من بنزين 80 بالسوق السوداء ويستحق دفع فروق أسعار لصالح الهيئة العامة للبترول تبلغ 68 ألفًا و175 جنيهًا.

وأضاف أنه تم ضبط «ر. ا. م»، المدير المسؤول عن محطة النيل بمركز نجع حمادي، لبيعه 27 ألف لتر من السولار من داخل المحطة أعلى من السعر الرسمي، ويستحق عليها دفع فروق أسعار لصالح الهيئة العامة للبترول تبلغ 106 آلاف و650 جنيهًا، وكذلك ضبط المسؤول عن محطة التعاون بمركز نجع حمادي لبيعه 22 ألفًا و500 لتر من السولار وبما يستحق دفع فروق أسعار لصالح الهيئة العامة للبترول تقدر بـ88 ألفًا و875 جنيهًا.

وأشار إلى أنه تم تحرير محضر «عدم الإعلان عن الأسعار» ضد تاجر أسمنت بمركز قنا يدعى «م. م. ج»، وتحرير 8 مخالفات ضد أصحاب المخابز بمركز نجع حمادي، 7 منها تصرف في جزء من حصة الدقيق، ومخالفة واحدة لإنتاج خبز ناقص الوزن.

وأكد أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.