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نقابة المعاشات: "التضامن" غير مهتمة بملايين المواطنين دخلهم 70 جنيها

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نقابة المعاشات: "التضامن" غير مهتمة بملايين المواطنين دخلهم 70 جنيها نقابة المعاشات: "التضامن" غير مهتمة بملايين المواطنين دخلهم 70 جنيها

قال سعيد الصباغ، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن هناك عدم تقدير ولا اهتمام من قبل وزارة التضامن الاجتماعى تجاه أصحاب المعاشات، مشيرا إلى عدم المراعاة لظروف الملايين، منهم الذين يتقاضون 70 أو 80 جنيها، مشددا أن المسئولين لا يهتمون بالأمر.

وأضاف "الصباغ"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن النقابة العامة لأصحاب المعاشات فى انتظار تحديد موعد اجتماع، مرجحا أنه سيكون فى الأيام القليلة المقبلة من شهر مارس، بمقر مجلس إدارة الهيئة لمناقشه أموال التأمينات، والحد الأدنى للمعاشات والمعاش المبكر، وبناء عليه سيكون هناك اجتماع بالنقابة لتقييم أداء الوزارة فى قضايا أصحاب المعاشات.

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