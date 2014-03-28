اليوم..البابا يعود من لبنان بعد عزائه فى بطريرك الكنيسة السريانية

يعود اليوم الجمعة، البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ووفد رفيع المستوى من الكنيسة، إلى القاهرة، بعد زيارة استغرقت أربعة أيام فى لبنان لحضور صلاة الجنازة على مار أغناطيوس زكا الأول عيواص بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية والرئيس الأعلى للسريان الأرثوذكس.

والتقى البابا خلال زيارته إلى لبنان - والتى بدأها الثلاثاء الماضى- بكل من العماد ميشال سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية، والكاثوليكوس آرام الأول كاثوليكية الأرمن الأرثوذكس، البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعى بطريرك الكنيسة المارونية، والعماد ميشال عون رئيس التيار الوطنى الحر، ووفدا مُرْسَلا من سمير جعجع قائد القوات اللبنانية، كما زار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتجمع علماء المسلمين من السنة والشيعة من لبنان.

وكان البابا تواضروس قد شكل وفدا من الكنيسة للعزاء فى بطريرك الكنيسة السريانية، ضم كلا من الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس، والأنبا يؤانس أسقف الخدمات العامة والأنبا بيشوى مطران دمياط، والقس أنجيلوس سكرتيره الشخصى، والقس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة وجرجس صالح أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط السابق.