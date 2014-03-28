اليوم.. اختتام المؤتمر الـ15 لقسم الأمراض الباطنة بطب قصر العينى

يُختتم المؤتمر السنوى الـ15 لقسم الأمراض الباطنة، بطب قصر العينى، اليوم الجمعة، وعقد على مدى ثلاثة أيام فى الفترة من 26 إلى 28مارس الجارى، بحضور الدكتور حسين خيرى، عميد الكلية، والدكتورة أمينة برهامى، وكيل الكلية لشئون الطلبة، والدكتور فؤاد النواوى، أستاذ الأمراض الباطنة، وزير الصحة الأسبق.

وقال الدكتور هشام طراف، رئيس قسم الأمراض الباطنة بطب قصر العينى، رئيس المؤتمر، إن المؤتمر ناقش الطب الباطنى لما له من أهمية كبيرة، نظراً لتزايد عدد مرضى طوارئ الأمراض الباطنية من كل التخصصات فى استقبال قصر العينى، حيث يبلغ عدد المترددين 90 مريضاً كحالة طارئة يوميا، ويتم حجز حوالى 40 منهم بالمستشفى.

يذكر أن المؤتمر ناقش بعض الخطوط الاسترشادية للطب الباطنى الحاد فى مختلف المجالات، كالقلب والصدر والجهاز الهضمى والكبد وجلطات المخ، وفشل الكلى الحاد وأمراض الدم وأمراض السكر والغدد الصماء والحساسية والإصابة بضغط الدم، وعلاقة الغذاء بضغط الدم، والتحذير من بعض الأطعمة التى تؤدى إلى ارتفاع شديد فى ضغط الدم وعرض الخطوط الاسترشادية المصرية لعلاج ضغط الدم.



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