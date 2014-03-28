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شروط إسرائيلية جديدة للإفراج عن الأسرى

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شروط إسرائيلية جديدة للإفراج عن الأسرى شروط إسرائيلية جديدة للإفراج عن الأسرى

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن

أبلغت إسرائيل السلطة الفلسطينية رسمياً بعدم الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى التي تضم 26 أسيراً، في موعدها، وفقاً لما ذكره مسؤول في السلطة الفلسطينية.

فقد قال وكيل وزارة شؤون الأسرى في رام الله، زياد أبو عين إن مبعوث السلام الأميركي مارتن إنديك أبلغ القيادة الفلسطينية في وقت متأخر الخميس، بشكل رسمي، قرار إسرائيل بعدم الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى في موعدها.

وأضاف أن إسرائيل اشترطت على السلطة التوقيع على اتفاق الإطار لوزير الخارجية الأميركي جون كيري قبل الإفراج عنهم وتمديد أمد المفاوضات التي تنتهي وفقاً للاتفاق في أبريل المقبل.

وقال أبو عين إن الفلسطينيين والأسرى في السجون الإسرائيلية سيكون لهم رد يشمل تحركات وخطوات احتجاجية.

وكان مسؤولون فلسطينيون قالوا الأربعاء إن السلطة الفلسطينية قد تلجأ إلى المنظمات الدولية، حال رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من قدامى الأسرى.

وكانت إسرائيل وافقت من أجل استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني على إطلاق سراح 104 أسرى من قدامي المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو.

وطبقاً للاتفاق تفرج إسرائيل عن هؤلاء الأسرى على 4 دفعات، وفقاً لجدول زمني خلال عملية التفاوض، حيث وأفرجت إسرائيل بالفعل عن 78 أسراً على 3 دفعات.

وتشمل هذه الدفعة 26 أسيراً، من بينهم أسرى من فلسطينيي عام 1948.

 

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