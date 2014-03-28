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“السبت.. الدعوة السلفية تدشن حملة “مخاطر تهدد المجتمع المصري

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“السبت.. الدعوة السلفية تدشن حملة “مخاطر تهدد المجتمع المصري “السبت.. الدعوة السلفية تدشن حملة “مخاطر تهدد المجتمع المصري

يعقد المجلس التنفيذي للدعوة السلفية، السبت المقبل، اجتماعا موسعا لمسئولي المحافظات؛ لتدشين حملة “مخاطر تهدد المجتمع المصري”؛ لمواجهة التكفير والتفجير والإلحاد والفساد، وذلك برئاسة الشيخ شريف الهواري، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية ومسئول المحافظات.

وأفاد الهواري بأن الاجتماع سيقوم بدراسة الحملة وترتيب أولوياتها والخطوط العريضة لها، كما سيحدد موعد الانطلاق وجدول العمل بالحملة في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الحملة تتم بالتنسيق مع مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف والجهات المعنية.

وأوضح الهواري أن الحملة تتكون من ثلاثة ملفات، الأول التكفير والتفجير والذي سيشمل الحديث عن بداية التكفير ومراحل تطوره حتى وصل أصحاب هذا الفكر الفاسد إلى تكفير طبقات المجتمع المصري بما فيه الجيش والشرطة ثم القيام بناءً على ذلك بعمليات الاغتيال والتفجير، مضيفًا أنه سيتم مناقشة قضية التكفير تفصيلًا والرد على شبهات أصحابها وذلك من خلال خطب الجمعة والندوات والمؤتمرات مع طبقات المجتمع المختلفة؛ لتحصينهم من خطورة هذا المنهج المنحرف.

وأشار إلى أن الملف الثاني في الحملة سيكون عن الإلحاد من خلال الحديث عن نشأته وتطوره وخطورته على المجتمع المصري، لافتًا إلى أن ما دفعهم لطرح هذه القضية انتشار هذا الفكر بين طلاب الجامعات والنوادي وبعض المثقفين في المرحلة الراهنة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية أن الملف الثالث الذي تتناوله الحملة هو الفساد وخطورته على المجتمع، مبينًا أنه سيتم الحديث عنه من عدة محاور، منها انتشار المخدرات وما يتعلق بها وآثر ذلك علي الفرد والمجتمع، والرشوة وخطرها على المجتمع، كما سيتم الحديث عن السلاح وانتشاره في أيد العائلات والأفراد والخارجين على القانون وخطورة ذلك على أمن واستقرار المجتمع المصري، بالإضافة إلى مظاهر الفساد المنتشرة في المجتمع.

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