المجلس الوطني يتبنى مراجعة مخصصات العلاج بالخارج

وجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها على يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة .

وتبنى المجلس توصيتين تتعلقان بالمخصصات المالية للمرضى الذين يرسلون للعلاج في الخارج، وبالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، واستعرض معالي وزير الصحة في رده على السؤال المخصصات التي تقدم للمرضى والمرافقين الذين يرسلون إلى عدد من الدول.

مؤكدا أن المكاتب الصحية التابعة للوزارة في الخارج تقدم أفضل خدمة علاجية والمبلغ المحدد قيد الدراسة والتحديث لتقديم الأفضل ليستطيع المواطن الحصول على مستوى معيشة جيد ومريح يساعده في تلبية متطلبات الحياة إضافة إلى كلفة العلاج.

رد كتابي

ووافق المجلس على تبني توصية رداً على سؤال موجه من الدكتور محمد مسلم بن حم، بناءً على الرد الكتابي من معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تنص على ما يلي:" ضرورة إعادة المادة 60 من المرسوم بقانون اتحادي رقم "11" لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته".

ونص سؤال بن حم الموجه إلى معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على ما يلي :" تم إلغاء المادة "60" من المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 وتعديلاته التي تنص على منح الزوجة إجازة بدون راتب لمرافقة زوجها في بعثته الدبلوماسية خارج الدولة، ولا تحتسب هذه الإجازة ضمن خدمة الموظفة".

جوانب

وقال معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في رد كتابي، إن موضوع السؤال ذو جوانب ايجابية تعلق بمنح الموظف المواطن اجازة استثنائية بدون راتب لمرافقة زوجه الآخر اذا وفد احدهما خارج الدولة إلا أنه ومن خلال التطبيق العملي لأحكام تلك المادة فإنه تبين أن هناك عرقلة وتعطيل لعمل الجهات الاتحادية قد تمتد لسنوات نظرا لتواجد الموظف بعيدا عن عمله.

لما لذلك من تأثير على الجهات ذات العلاقة كالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو الملاك الحتمي للوظائف في الوزارات والجهات الحكومية فقد جاء قرار الإلغاء وفق مرئيات معظم الجهات الاتحادية.

دراسة

وأكد أن الهيئة سوف تدرس المادة المشار إليها وغيرها أثناء مراجعة تحديث مواد قانون الموارد البشرية ورفع التوصية المناسبة.

كما وافق المجلس على تبني توصية بناءً على رد معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة على السؤال الموجه من علي عيسى النعيمي، تنص على ما يلي :" ضرورة المراجعة الدورية للمخصصات المالية التي تصرف للمرضى الذين يرسلون للعلاج في الخارج بما يتناسب مع تكاليف المعيشة في الدول التي يرسلون إليها".

منى البحر تستعرض مع سفيرة أميركية إنجازات المرأة

استقبلت الدكتورة منى البحر عضو المجلس الوطني الاتحادي في مقر الأمانة العامة بدبي كاثرين راسيل سفيرة شؤون قضايا المرأة في وزارة الخارجية الأميركية والوفد المرافق لها، وتطرقت الدكتورة البحر خلال اللقاء إلى الإنجازات التي حققتها المرأة في مختلف المجالات والدعم الذي تحظى به المرأة من قبل القيادة والمجتمع منذ تأسيس الدولة.

واستعرضت أهم العناصر الأساسية التي تحقق قوة ودفع لتحقيق المرأة مزيدا من الإنجازات والتي من أبرزها التشريعات والقوانين والسياسات التي تدعم المرأة وتمكنها من المضي والنجاح في عملها.