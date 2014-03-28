نهيان بن مبارك: مصير العرب مرتبط بمصر

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أن مصير العرب مرتبط بمصير مصر، يصعدون إذا انطلقت ويتراجعون إذا توقفت أو أصابتها أي أزمة، وقال إن الإمارات تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تؤكد دائماً على عمق العلاقات الأخوية بين شعبي مصر والإمارات وتحرص على تعميق أواصر العمل المشترك بين البلدين وتقدر كل التقدير دور مصر التاريخي في المنطقة العربية.

جاء ذلك في كلمة خلال استقبال معاليه في قصره مساء أمس، وفد حملة «وحشتونا» المصرية، الذي يزور البلاد حالياً برئاسة الدكتور حنان نصر بمرافقة الدكتور عبد الله النيادي رئيس خيمة التواصل العالمي.

وأوضح معاليه أن مصر هي أم العرب وواحة الثقافة العربية والدولة الرائدة تعلم منها العرب جميعاً الفكر والثقافة والعلوم والصحافة والإعلام والفنون، ولذلك ارتبط مصيرهم بمصيرها ومصيرها بمصيرهم.

ولفت معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، علم أبناء الإمارات أن مصر هي بيت العرب وان عليهم أن يقفوا معها في كل الأوقات.

وأشار إلى أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسيرون على النهج نفسه الذي رسمه مؤسس الاتحاد، طيب الله ثراه.

ورحب معاليه بالوفد المصري مشيراً إلى أن وجوده في الإمارات هو تأكيد حي وتفاؤل قوي بأن العلاقات بين البلدين سوف تنمو وتزدهر دائماً لما فيه خير الأمة العربية كلها.

توثيق العلاقات

وكشف معاليه أمام الوفد المصري أن وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع سوف تطلق مبادرات مهمة لتوثيق العلاقات مع مصر وجعل الإمارات بيتاً ثانياً للمثقفين والصحافيين والكتاب والفنانين المصريين.

وقال معاليه "إن تعاون هؤلاء مع الإمارات ضروري جداً لإنجاح ما نهدف الى تحقيقه في مجالات الثقافة والفنون والآداب وان الامارات ستسعى بإذن الله الى الارتباط مع مصر بصورة قوية في المجالات الثقافية والفنية والأدبية".

واضاف معاليه انه سيكون هناك ايضا فرص للعمل المشترك بين البلدين بما يسهم في تشكيل مستقبل الثقافة العربية على أساس قوي وواعد .. واعرب عن الأمل في ان يرى الوفود المصرية الزائرة مرات عديدة " لنكون نحن الذين نقول لكم «وحشتونا».

وقال الإذاعي المصري احمد نور رئيس اتحاد المبدعين العرب إن الوفد قدم الى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان شهادة التفرد في الإبداع ووسام اتحاد المبدعين العرب ودرع مهرجان السياحة العربية تقديراً لجهود معاليه في مجال الاهتمام بالثقافة العربية وفي تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين.

وفي ختام المقابلة أنشد الفنان خالد علي بصوته المميز بعض الأناشيد الدينية الشهيرة والأغاني التي امتدح فيها الإمارات والعلاقات القوية بين البلدين ونال بها استحسان وإعجاب الحضور.

بحث تنشيط التعاون الثقافي مع الجزائر

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بقصره عصر أمس خليدة تومي وزيرة الثقافة في الجمهورية الجزائرية الشقيقة والوفد المرافق لها. وتبادل معاليه مع الوزيرة الجزائرية الحديث حول قضايا الثقافة العربية وسبل تنشيط التعاون الثقافي بين البلدين بما يحقق المزيد من التقارب والتعارف بين الشعبين الشقيقين.

وقالت خليدة تومي إن الحديث تناول أهمية تطوير التعاون الثقافي من خلال تبادل زيارات الوفود الثقافية وإقامة الأسابيع الفنية والسينمائية وغير ذلك من الأنشطة المماثلة. وتزور الوزيرة الجزائرية الإمارات للمشاركة في الاحتفالات المقامة حالياً في الشارقة بمناسبة اختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية.

وحضر المقابلة حميد شبيرة سفير الجمهورية الجزائرية لدى الدولة وعبدالله النعيمي مدير مكتب معالي الوزير وعبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية في الهيئة العامة للشباب والرياضة.