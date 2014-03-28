متابعة سير الورقة الامتحانية عبر الهاتف الذكي

كشف الدكتور أحمد عيد المنصوري مدير منطقة دبي التعليمية، لـ"البيان" عن مبادرة جديدة لمتابعة خطوات سير الورقة الامتحانية إلكترونيا "عبر الهاتف الذكي" لتسهل عملية متابعة التصحيح ورصد الدرجات، واعتبر ان خطوات متابعة سير الورقة الامتحانية تعد المرحلة الأولى للمبادرة.

حيث تشمل المبادرة عدة مراحل وكانت بدايتها تحويل لوحات رصد مؤشرات إنجاز اللجان العاملة في اللجنة المركزية للامتحانات إلى إلكترونية، وذلك جاء من منطلق حرص المنطقة على تحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، نحو توجه تحول الحكومة إلى حكومة ذكية.

وأوضح ان المنطقة قامت بتدشين تطبيق إلكتروني خاص للامتحانات ليتيح لإدارة المنطقة و اللجنة المركزية متابعة عمليات التصحيح و الرصد وأين وصلت الورقة الامتحانية لحظة بلحظة، وتوضح المؤشرات عبر الهاتف الذكي، مفيداً بأن المراحل الأخرى من المشروع تتضمن تحميل تطبيق جديد لاستقبال تظلمات طلبة أولياء الأمور إلكترونيا.

نسب النجاح

فيما كشفت غاية المهيري رئيسة اللجان المركزية للامتحانات في دبي، عن نسب نجاح 7 مواد للثاني عشر بقسميه العلمي و الأدبي، حيث أظهرت النتائج أن نسبة النجاح في مادة الرياضيات علمي 76.9%، وحصلت 106 ورقات على 100%، و 317 ورقة حصلت على نسب تراوحت بين 90 الى 99%، وبلغت نسب النجاح 76.6% في مادة الأحياء علمي حيث حصلت 35 ورقة على 100%، و 379 ورقة على نسب تراوحت بين 90 الى 99%.

وفي التربية الإسلامية للقسم العلمي جاءت النسبة 98.9% و حصلت 349 ورقة على نسبة 100% و 811 ورقة حصلت على نسب تراوحت بين 90 إلى 99% ، وفي اللغة العربية للقسم العلمي 97%، وحصلت 57 ورقة على نسبة 100% و 489 ورقة على نسب تراوحت ما بين 90 إلى 99%.

بينما حصلت 37 ورقة على 100% في مادة الكيمياء وحصل 137 طالبا و طالبة على نسب بين 90 إلى 99%، و83% في التربية الإسلامية و حصلت 71 ورقة على نسبة 100% و 504 ورقات على نسب تراوحت ما بين 90 الى 99%.

و حصلت 135 ورقة في مادة علم النفس على 100% و 395 ورقة حصلت على نسب تراوحت ما بين 90 الى 99%، و81% في مادة التاريخ للصف الثاني عشر للقسم الادبي و حصلت 80 ورقة على 100% و 504 أوراق حصلت على نسب تراوحت ما بين 90 إلى 99%، و حصلت 39 ورقة على نسبة 100%، و 301 ورقة على نسبة تراوحت ما بين 90 الى 99%.

واوضحت أن نسبة النجاح اعتمدت من دون فصل نسبة طلبة تعليم المنازل والكبار، وفي حال تم فصلها سوف ترتفع نسبة النجاح بأكثر من ذلك، مشيرة إلى أن عملية تصحيح باقي المواد تسير بطريقة سلسة، حيث تستمر عملية التصحيح يوم السبت على ان تنتهى اللجان من رصد باقي الدرجات يوم الاثنين المقبل لإعلان النتائج في الموعد المحدد من قبل الوزارة.

تعاون كبير

وأكدت غاية على وجود تعاون كبير بين مدارس دبي ابتداء من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، وأشادت بالترتيب والتنظيم التي تتميز به اللجان المركزية، وشرحت المهيري ، آليات العمل داخل اللجان المركزية، وقالت إنه بعد الانتهاء من الامتحان تقوم لجنة من كل مدرسة بتسليم الأوراق الامتحانية إلى لجنة الاستلام والتسلم الخارجي التي تنقسم إلى قسمين ( علمي وأدبي) حيث تقوم هذه اللجنة باستلام الأوراق من لجان الامتحانات وتكون الورقة الامتحانية مغلقة بحيث لا يظهر اسم الطالب عليها وتقوم بختم كل مدرسة برقم سري ومن ثم تحول إلى لجنة الفرز.

وأضافت المهيري، أن لجنة الفرز تقوم باستلام المظاريف ومراجعة البيانات لكل مادة وعدد الأوراق 25 في كل مظروف، ويتم مراجعة غلق الأوراق والأختام على الورقة الامتحانية ورقم الكود، وفرز الورقة الامتحانية كل صفحة على حده وإخراج الورق المتواجد به علامات مميزة وتسليمها لرئاسة الغرفة.

ومراجعة عدد الصفحات في ورقة الامتحان، وتختم الورقة برقم العضو على غلاف الورقة الأمامي من أعلى اليمين، والتأكد من عدد الورق داخل كل مظروف على أن يكون 25 ورقة امتحانية في كل مظروف بعد انتهاء عملية الفرز، وتسليم المظاريف لرئيس الغرفة بعد التوقيع عليها.

ومن ثم يتم تسليم الأوراق إلى لجنة التسليم الداخلي التي تسلم الأوراق إلى لجان تقدير الدرجات بالأعداد ومن يقوم منسق لجنة المادة بتسليمها إلى رؤساء القاعات حسب النماذج المعدة ومن ثم إلى إرسالها إلى لجنة تقدير الدرجات.

قاعات التقدير

قالت غاية المهيري: إن لجنة تقدير الدرجات تقوم بتجهيز قاعات تقدير الدرجات حسب عدد المقدرين وتوفير مستلزمات التقدير، وتجهيز نماذج الإجابة لكل مادة بعد الانتهاء من اللجان الامتحانية، وإعداد النماذج الإدارية الخاصة بالمنسق العام للمادة ورؤساء القاعات، واستلام الأوراق الامتحانية من لجنة التسليم والتسلم الداخلي ومن ثم تسليمها إلى قاعات تقدير الدرجات وفق نموذج معد لذلك.

وبعد انتهاء مقدري الدرجات من تقدير الأوراق الامتحانية يستلمها منسق المادة ومن ثم يسلمها إلى لجنة الاستلام الداخلي ليتم تدقيقها في لجنة التدقيق، واستلام الإحصائية النهائية لتقدير درجات المادة من المنسق العام للمادة.