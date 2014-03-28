وفاة مواطن بعد اصطدامه بحافلة

لقي مواطن في الثلاثينات من عمره مصرعه صباح امس بعد اصطدام سيارته من نوع فورد صالون بحافلة احدى شركات المقاولات اثناء دخوله احد الدوارات دون التأكد من خلوه وتضرر سيارته بالكامل.

وقال العقيد ناصر عبد الرزاق الرزوقي مدير الادارة العامة للمرور بالوكالة ان سبب الحادث يعود الى دخول قائد المركبة المواطن الى الدوار الواقع في منطقة البرشا جنوب من دون التأكد من خلوه واثناء التفاف احد الحافلات التابعة لشركة مقاولات، حيث اصطدمت سيارته بمقدمة الحافلة مما ادى الى تحطمها بالكامل ووفاته في موقع الحادث.

ولفت الرزوقي الى انه تبين ان المتوفى يحمل الجنسية الاماراتية ويعمل في احدى الدوائر الحكومية في دبي ويبدو انه كان على عجلة من امره فلم ينتبه للحافلة.