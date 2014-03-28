تركيب أول مضخة أنسولين لطفلتين بمستشفى الملك سعود بعنيزة

تمكن مستشفى الملك سعود بعنيزة ممثلاً بمركز البسام للسكر من تركيب مضخة للأنسولين لطفلتين بنجاح.. حيث قامت مديرة المركز الدكتورة هيلا الشلوي بتركيب المضخة للطفلتين وتدريبهم على آلية المضخة وطريقة عملها وحساب الكربوهيدرات إضافة إلى برمجتها.

وقد عبّر أهالي الطفلتين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمستشفى الملك سعود وللدكتورة هيلا الشلوي معربين عن سعادتهم بتركيب المضخة الجديدة وتدريبهم عليها والتي ستخفف من معاناتهم من الاستخدام المتكرر لإبر الأنسولين.

هذا وقد تمت عملية تركيب المضخة بمقر مركز البسام للسكر على يد الدكتورة الشلوي التي عبّرت عن شكرها وتقديرها لسعادة مدير القطاع الصحي المشرف العام على مستشفى الملك سعود بعنيزة الدكتور عبدالله بن إبراهيم الموسى على دعمه المتواصل لمركز السكر، مشيدة في الوقت نفسه بالدعم الذي يلقاه المركز من سعادة مدير صحة القصيم الدكتور صلاح بن محمد الخراز، وللقيادة الرشيدة التي أعطت وما زالت تعطي دون حدود كل ماهو جديد يضفى الراحة والصحة على مواطني هذا البلد المعطاء.