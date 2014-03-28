أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

تركيب أول مضخة أنسولين لطفلتين بمستشفى الملك سعود بعنيزة

Google+ Print
تركيب أول مضخة أنسولين لطفلتين بمستشفى الملك سعود بعنيزة تركيب أول مضخة أنسولين لطفلتين بمستشفى الملك سعود بعنيزة

    تمكن مستشفى الملك سعود بعنيزة ممثلاً بمركز البسام للسكر من تركيب مضخة للأنسولين لطفلتين بنجاح.. حيث قامت مديرة المركز الدكتورة هيلا الشلوي بتركيب المضخة للطفلتين وتدريبهم على آلية المضخة وطريقة عملها وحساب الكربوهيدرات إضافة إلى برمجتها.

وقد عبّر أهالي الطفلتين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمستشفى الملك سعود وللدكتورة هيلا الشلوي معربين عن سعادتهم بتركيب المضخة الجديدة وتدريبهم عليها والتي ستخفف من معاناتهم من الاستخدام المتكرر لإبر الأنسولين.

هذا وقد تمت عملية تركيب المضخة بمقر مركز البسام للسكر على يد الدكتورة الشلوي التي عبّرت عن شكرها وتقديرها لسعادة مدير القطاع الصحي المشرف العام على مستشفى الملك سعود بعنيزة الدكتور عبدالله بن إبراهيم الموسى على دعمه المتواصل لمركز السكر، مشيدة في الوقت نفسه بالدعم الذي يلقاه المركز من سعادة مدير صحة القصيم الدكتور صلاح بن محمد الخراز، وللقيادة الرشيدة التي أعطت وما زالت تعطي دون حدود كل ماهو جديد يضفى الراحة والصحة على مواطني هذا البلد المعطاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية