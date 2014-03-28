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مكتب خدمات الثندوة لا يلبي احتياجات المواطنين

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مكتب خدمات الثندوة لا يلبي احتياجات المواطنين مكتب خدمات الثندوة لا يلبي احتياجات المواطنين

    يعاني أهالي مركز الثندوة والقرى المجاورة لها من تدني الخدمات التي يقدمها مكتب الخدمات البلدية بالثندوة والتي تقتصر على خدمة النظافة فقط فيما تقدم باقي الخدمات من بلدية ساجر مما جعل معاناة أهالي المنطقة مستمرة بسبب بعد المسافة.

وطالب أهالي مركز الثندوة التابع لمحافظة الدوادمي المسؤولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية بالنظر بعين الاعتبار نحو رفع مستوى مكتب الخدمات البلدية بمركز الثندوة الى فرع بلدية حيث انه بوضعه الحالي لا يلبي احتياجات المركز التي ينشدها المواطن بهذا البلد المعطاء.

وقال رئيس مركز الثندوة فواز بن قاعد الحبيل تقدمنا الى سمو وزير الشؤون البلدية والقروية بطلب افتتاح مكتب للخدمات البلدية بمركز الثندوة لخدمة أهالي المركز والقرى المجاورة وأيدت بلدية ساجر هذا المطلب وقد وافق سموه على افتتاح المكتب مراعاة للاحتياج الفعلي لسكان هذه المنطقة وقام المكتب بمزاولة عمله في مجال النظافة أما باقي الخدمات الأخرى فيضطر الأهالي لتكبد عناء السفر ومخاطر الطريق لمراجعة بلدية ساجر والتي تبعد عن المركز بمسافة تتجاوز (80)كم ذهابا وايابا لمجرد الحصول على رخص البناء أو الرخص المهنية والخدمات الأخرى مما جعل سكان المنطقة لا يشعرون بتلبية احتياجاتهم من الخدمات البلدية بالشكل الذي يحرص عليه ولاة أمر هذا الوطن المعطاء.

وناشد الحبيل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز بتلبية مطلب أهالي الثندوة برفع مستوى مكتب الخدمات البلدية بالثندوة الى فرع بلدية ليتم دعمه بميزانية وكوادر بشرية يستطيع من خلالها تقديم الخدمة بالشكل الذي يرضي قيادتنا الرشيدة وفقها الله.

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