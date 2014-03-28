25 ألف زائر استقبلهم «ربيع تبوك»

أوضح مدير المركز الإعلامي لمهرجان ربيع تبوك الترفيهي والتسويقي 1435 ه محمد آل فيه أن زائري المهرجان في يومه الثاني تجاوزوا 25 ألف زائر استمتعوا بفعالياته المتعددة والخدمات والتسهيلات المقدمة من منظمي المهرجان والجهات الحكومية والأهلية المشاركة الذين حرصوا على توفير جميع ما يسهم في استمرار مسيرة نجاحه.

وأكد آل فيه أن أغلب أجنحة ومعارض المهرجان شهدت تواجدًا لافتًا من الزوار، بالإضافة إلى أن العاملين في المهرجان حرصوا على تيسير انسيابية حركة الزوار بما في ذلك انسيابية دخولهم وخروجهم من وإلى المهرجان.

وأضاف: اشتمل المهرجان في يومه الثاني على العديد من الفعاليات والأنشطة الترويحية وأخرى تسويقية من خلال المعارض المقامة على أرض المهرجان، ومن الفعاليات التي حققت نسبة كبيرة من الحضور والمشاركة سلسلة الفعاليات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بالترفيه والمعرفة، كمعرض الصقور الذي انطلقت فعالياته وتستمر لأربعة أيام، وسط حضور لافت من قبل الزوار الذين استمتعوا بمشاهدة أنواع الصقور والصقارة بأزيائهم وتعاملهم مع الصقور في رحلات القنص، كما شهد معرض الأسر المنتجة حضوراً لافتاً وتنوعاً في المعروض بدءًا من الحرف اليدوية والتراثية والمأكولات الشعبية مثل الحنيني والمرقوق والهريس والجريش وكذلك الصناعات التقليدية وحرف أخرى مصنوعة من سعف النخيل.

وتنوعت الزيارات ما بين الألعاب الترفيهية والخيمة التسويقية وساحة المهرجان التي أدت على مسرحها فرقة "الدحة" الفلكلورات الخاصة بالمنطقة والتي لاقت إعجاب الجمهور وتفاعله. ولإدخال البهجة على نفوس الحضور وخاصة الأطفال قدمت فرقة إبداع تبوك الترفيهية مجموعة من الفقرات المتنوعة الموجهة للأطفال، حيث تضمنت مسابقات ثقافية وترفيهية وأناشيد للطفولة وحركات استعراضية مع أبطال التنين، وسط تفاعل كبير من الحضور، وسعادة بالغة من الأطفال الذين تجاوبوا مع الفرقة وراحوا يرددون معها الأناشيد.