أمير مكة: مشروع الملك عبدالله لتوسعة الحرم ستوفر 4000 فرصة وظيفية للشباب

أكد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة أن مشروع الملك عبدالله لتوسعة المسجد الحرام سيوفر 4000 وظيفة جديدة مستدامة للشباب السعودي بعد استكمال التوسعة. وقال سموه خلال لقائه بمكتبه في جدة أمس الأول مجموعة من الأدباء والكتاب والصحفيين: إن مشروع التوسعة يسير في أعماله وفق ما خطط له، بمتابعة وإشراف من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- . وبين سموه أن وزارة المالية تعمل حاليا على استحداث الفرص الوظيفية الجديدة المستدامة في المشروع إضافة إلى الوظائف التي ستستحدثها الشركات المشغلة في الصيانة والتشغيل للمسجد الحرام للشباب السعودي. وأكد حرص خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على أن تنعكس مشاريع التطوير التي تشهدها العاصمة المقدسة على أبناء الوطن. كما استمع سموه إلى جملة من الأفكار التي قدمها الأدباء والكتاب والصحافيون، مبديا استعداده لمناقشة الأفكار والتساؤلات مع الجهات المختصة في الوزارات المعنية. الجدير بالذكر أن مشروع الملك عبدالله لتوسعة المسجد الحرام يشمل تطوير الساحات الشمالية على مساحة تقدر ب 400000 متر مربع تقريبا، وتشمل مباني التوسعة الساحات المحيطة بها والجسور المعدة لتفريغ الحشود ترتبط بمصاطب متدرجة، كما تشمل التوسعة تظليل الساحات الخارجية وترتبط بالتوسعة السعودية الأولى والمسعى من خلال جسور متعددة لإيجاد التواصل الحركي المأمون من حيث تنظيم الحركة، وتلبي التوسعة جميع الاحتياجات والتجهيزات والخدمات التي يتطلبها الزائر، كما ستؤمن منظومة متكاملة من الخدمات للمسجد الحرام.