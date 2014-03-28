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إثيوبيا: مصّرون على إجراء محادثات مع مصر بشأن “سد النهضة”

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إثيوبيا: مصّرون على إجراء محادثات مع مصر بشأن “سد النهضة” إثيوبيا: مصّرون على إجراء محادثات مع مصر بشأن “سد النهضة”

سد النهضة

قال وزير خارجية إثيوبيا الدكتور تيدروس أدهانوم، إن حكومة بلاده مصّرة على إجراء محادثات مع بشأن موضوع سد النهضة، فضلاً عن إيجاد حل لقضية مياه نهر النيل يقوم على أساس تحقيق المنفعة المتبادلة.

وذكرت وزارة الشئون الخارجية الإثيوبية، فى بيان أصدرته،  الخميس، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده أدهانوم مع وفد من الاتحاد الأوروبى برئاسة أرنود دانجان عضو البرلمان الأوروبى ورئيس لجنة الشئون الخارجية واللجنة الفرعية للأمن والدفاع، وأن المباحثات تناولت موضوع سد النهضة ضمن موضوعات أخرى متعددة، وأوضح أدهانوم للوفد البرلمانى الأوروبى أن إثيوبيا تقوم ببناء مشروع سد النهضة من أجل التخفيف من مشكلة الفقر لديها”.

أ ش أ

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