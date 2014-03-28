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انتخابات 2014 .. الأهلي فوق الجميع VS مستقبل الأهلي

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انتخابات 2014 .. الأهلي فوق الجميع VS مستقبل الأهلي انتخابات 2014 .. الأهلي فوق الجميع VS مستقبل الأهلي

انتخابات الأهلي 2014 .. تختلف تماما عن كل الانتخابات السابقة، نظرا لوجود حالة شديدة من التنافسية بين قائمتي إبراهيم المعلم ومحمود طاهر.

دائما ما كانت تشهد انتخابات القلعة الحمراء تفوقا كاسحا لقائمة بعينها، وصالح سليم وحسن حمدي خير دليل، وهو الأمر المختلف تماما عن الانتخابات المقبلة.

ويشهد يوم الجمعة 28 مارس داخل النادي الأهلي، انتخابات نادي القرن في ظل حيرة شديدة بين أعضاء الجمعية العمومية، فالمنافسين أقوياء.

المعلم يلقى دعم المجلس الحالي برئاسة حسن حمدي ونائبه محمود الخطيب، في ظل برنامج متكامل وشامل يسعى به للنهوض بالمارد الأحمر.

أما طاهر فبجانب رؤيته لمستقبل الأهلي، يدخل الانتخابات متسلحا بأمواله كونه صاحب أهم وأكبر شركات البترول في ، بجانب دعم أل صالح سليم ونجيب ساويرس.

مرشحون انتخابات مجلس إدارة الأهلي

قائمة الأهلي فوق الجميع .. إبراهيم المعلم رئيس – محرم الراغب نائب رئيس – طارق قنديل أمين صندوق – سيد صادق ووليد الفيل وشيرين منصور ومحمد سراج الدين ومحمد شوقي وهاني عبد المنعم وياسر سعيد ومحمد الجارحي أعضاء.

قائمة مستقبل الأهلي .. محمود طاهر رئيس – أحمد سعيد نائب رئيس – كامل زاهر أمين صندوق – طاهر الشيخ ومحمد عبد الوهاب وعماد وحيد وهشام العامري وإبراهيم الكفراوي ومهند مجدي ومحمد جمال هليل ومروان هشام ورمضان شرش أعضاء.

مرشح مستقل – مجدي عبد الغني على منصب نائب الرئيس.

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