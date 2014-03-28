أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جيجز وسكولز وثلاثي مانشستر يونايتد يشترون نادي سالفورد

Google+ Print
جيجز وسكولز وثلاثي مانشستر يونايتد يشترون نادي سالفورد جيجز وسكولز وثلاثي مانشستر يونايتد يشترون نادي سالفورد

إفي - أعلن الويلزي المخضرم ريان جيجز لاعب وسط مانشستر يونايتد اليوم شراء نادي سالفورد المحلي الإنجليزي، بالمشاركة مع أربعة لاعبين سابقين من فريق "الشياطين الحمر" على رأسهم النجم المعتزل بول سكولز.

وشارك في شراء النادي كل من نيكي بات وجاري وفيل نيفيل، ومن المقرر أن تتم إجراءات بيع النادي الصيف المقبل، بعد الحصول على موافقة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وأكد جيجز أن تلك الخطوة جاءت من أجل دعم كرة القدم في إنجلترا، ولتطوير المواهب الشابة، مشيرا إلى أن "سالفورد قد يكون الأفضل لتلك التجربة".

ولم يتم الكشف بعد عن الأدوار التي سيقوم بها هولاء النجوم في صفوف الفريق، ولكن حسب التقارير الصحفية لن تكون هناك تغييرات أساسية في الإدارة خلال الفترة المقبلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع