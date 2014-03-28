جيجز وسكولز وثلاثي مانشستر يونايتد يشترون نادي سالفورد

إفي - أعلن الويلزي المخضرم ريان جيجز لاعب وسط مانشستر يونايتد اليوم شراء نادي سالفورد المحلي الإنجليزي، بالمشاركة مع أربعة لاعبين سابقين من فريق "الشياطين الحمر" على رأسهم النجم المعتزل بول سكولز.

وشارك في شراء النادي كل من نيكي بات وجاري وفيل نيفيل، ومن المقرر أن تتم إجراءات بيع النادي الصيف المقبل، بعد الحصول على موافقة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وأكد جيجز أن تلك الخطوة جاءت من أجل دعم كرة القدم في إنجلترا، ولتطوير المواهب الشابة، مشيرا إلى أن "سالفورد قد يكون الأفضل لتلك التجربة".

ولم يتم الكشف بعد عن الأدوار التي سيقوم بها هولاء النجوم في صفوف الفريق، ولكن حسب التقارير الصحفية لن تكون هناك تغييرات أساسية في الإدارة خلال الفترة المقبلة.