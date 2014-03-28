فينجر: يجب أن نصبر على رامسي

أ ش أ - أعلن الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني لفريق أرسنال الانجليزي، أن النادي يجب أن يكون صبورا تجاه لاعب الوسط آرون رامسي وألا يتسرع في الدفع به.

ونجح رامسي في تسجيل 13 هدفا في النصف الأول من الموسم، إلا أنه لم يظهر منذ مشاركته في مباراة وستهام واصابته في العضلة الضامة.

وأكد فينجر بعد التعادل 2-2 يوم الثلاثاء الماضي على أرضه أمام سوانزي أن عملية اعادة تأهيل اللاعب الويلزي الدولي تعرضت "لانتكاسة".

وقال المدرب الفرنسي لشبكة سكاي سبورتس البريطانية "رامسي يسير بشكل جيد، ولكننا بحاجة للتحلي بالصبر لبضعة أسابيع."

ويعاني أرسنال أيضا من غياب جاك ويلشير ومسعود أوزيل.

وأضاف فينجر "بالمقارنة بمباراة الثلاثاء، ليس لدينا أي إصابات جديدة ولن نستعيد أحد أيضا".