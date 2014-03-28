“الجمعية العمومية” لنادي بني سويف تهاجم مجلس الإدارة بسبب ترشحه مرة أخرى للانتخابات

هاجم أعضاء الجمعية العمومية بنادي بني سويف الرياضي مجلس إدارة النادي الذى أعاد ترشيح نفسه فى الانتخابات التى ستجري غدا- حسب ما قال احمد سرور- وكيل وزارة الشباب والرياضة بسبب موافقة المجلس الحالى باستضافة مؤتمر الرئيس المعزول محمد مرسى ابان ترشيحه لرئاسة الجمهورية وحضور مرشد الاخوان لقاء مرسى فى النادي .

وأكد العديد من الأعضاء أن أغلب مجلس إدارة النادي من قيادات الحزب الوطنى وانه المرشح الوحيد الذى عقد موتمرا شعبيا له فى نادى بنى سويف الرياضي .

وقال توني عثمان حكم دولي وعضو جمعية عمومية ان رئيس النادى كان يشغل منصب امين صندوق الحزب الوطنى على مستوى المحافظة وعضوا بمجلس محلى المحافظة قبل ثورة 25 يناير وان مجلس الادارة وافق على اقامة موتمرا لمرسى وقت ترشحه للرئاسة وتم عقد الموتمر فى استاد نادى بنى سويف الرياضى وخصص مجلس الادارة النادى باكمله فى هذا اليوم لانصار مرسى ولم يستطيع اعضاء الجمعية الدخول الى النادى واضاف ان مجلس الادارة الذى اعاد ترشيح نفسه مرة ثانية كان يوافق على اقامة الموتمرات فى قاعة النادى الاجتماعى التابعة للنادى وليس على ملعب استاد كرة القدم .

قال منتصر على جبر نائب رئيس مجلس ادارة نادى بنى سويف والمرشح على المنصب مرة ثانية ان نادى بنى سويف الرياضى من اكبر الموسسات الرياضية على مستوى الصعيد وانطلاقا من تبادل الراى والراى الاخر كانت الابواب مفتوحة لجميع مرشحى الرئاسة كمنصب رفيع المستوى وتم استضافة موتمر ا لعمرو موسى كمرشح رئاسى فى النادى الاجتماعى الملحق فى النادى الا ان حملته الغت المؤتمر بسبب ظروف تخص المرشح فيما طلب حزب العدل حجز قاعة النادى لعقد مؤتمرا للدكتور عمرو الشوبكى والفنان احمد حلمى وتم استقبالهم بقاعة كبار الزور وان نادى بنى سويف استضاف موتمر محمد مرسى بعد ان دفع اعضاء حملته الرسوم المقررة وقال جبر سبق للنادى ايضا استضافة احمد عز امين تنظيم الحزب الوطنى وجمال مبارك امين لجنة السياسات بالحزب الوطنى داخل النادى وقبل اجراء الانتخابات الشرسة فى النادى فاز بالتزكية بمنصب مراقب الحسابات مصطفى ابراهيم حميدة وحاصل على بكارولويس تجارة شعبة محاسبة نظرا لعدم تقدم اى من المحاسبين

وكانت الانتخابات قد اشتعلت بين اروقة نادى بنى سويف الرياضى والذى مقرر انعقادها 28مارس القادم ويتنافس على مقاعد الرئاسة 3 من اعضاء الجمعية العمومية وهم جابر سليم الرئيس الحالى للنادى ومن موليد ديسمبر 1949 والامين المساعد لجامعة بنى سويف السابق وامين صندوق الحزب الوطنى السابق امام المنافس الثانى طارق ابوالمكارم الرئيس الاسبق لنادى بنى سويف ومدير كلية اعلام بنى سويف ومدير مكتب حقوق الانسان ببنى سويف وتولى رئاسة النادى فى ظروف صعبة عقب مقتل رئيس النادى احمد رياض على يد بلطجية امام مزلقان بنى سويف عقب عودته من عمله عام 2006 ورغم الظروف الصعبة التى مرت بها النادى اصر على استكمال عدد من المنشات داخل النادى حتى انتهاء الدورة اما المنافس الثالث عكاشة عبدالسلام وحاصل على ليسانس الحقوق ومن مواليد ديسمبر 1963 ورئيس مجلس الامناء بمديرية التربية والتعليم .

فيما تنازل انور المقاول عضو مجلس الادارة السابق عن الترشيح لمنصب نائب الرئيس قبل اغلاق باب التنازلات بيوم واحد .

ويتنافس على منصب نائب الرئيس 3 من اعضاء الجمعية العمومية وهم المنتصر على جبر ويعمل بالضرائب على المبيعات و فاز بمقعد العضوية لدورتيين سابقتيين وتسانده زوجته ثريا عبدالسميع والتى لم ترشح نفسها للوقوف مع زوجها وكانت مسئوله عن اللجنة الاجتماعية ابان اختيارها عضوا بمجلس الادارة الدورة الماضية و قامت بعمل رحلات لاعضاء الجمعية العمومية لشرم الشيخ ومرسى مطروح وتحظى بثقة الاعضاء كما كان لها دور باز مع اعضاء الجمعية العمومية فى حمام سباحة النادى

اما المنافس الثانى نبيل معارك عضو مجلس ادارة حالى وعضو محلى مركز بنى سويف سابقا ويعمل بشركة التامين ببنى سويف ومن قرية معارك التابعة لمركز بنى سويف اما المنافس الثالث احمد عاطف عضو سابق ايضا ويسعى لاقتناص منصب نائب الرئيس باعتباره اول شاب فاز بالمقعد فى الدورة قبل الماضية باعلى اصوات ويحظى بثقة كبيرة بين الشباب .

وعلى منصب امين الصندوق يتنافس 3 شخصيات هم محمد ايهاب من اعضاء الجمعية العمومية القدامى وعادل سعيد مدير بنك وكمال حسونة عضو مجلس محلى سابق ومن قرية باروط مسقط راس النائب السابق ابوالخير عبدالعليم ورئيس نادى بنى سويف 3 دورات سابقة .

يتنافس على العضوية فوق سن 35 سنة 10 اعضاء لاختيار 5 من ابرزهم الحكم الدولى محمد فاروق والحاصل على بكارولويوس التربية الرياضية ومن مواليد 8 يونيه 1969 وله علاقات جيدة بمديرية الشباب والرياضة كما انه كان نائبا لرئيس النادى الشباب بمدينة بنى سويف وله شعبية كبيرة بين الاعضاء وبدا العديد من القوائم تظهر بها اسمه نظرا لنجوميته الشديدة فى مجال الرياضة ومن اهم المنافسين على محمد عبداللطيف عضو محلى المحافظةو نجل شقيق عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بنى سويف ومحمد سليمان المدير الفنى لفريق كرة الطائرة بالنادى ويتنافس على المقاعد الخمسة اثنيين من عائلة واحدة هما طه الزعيرى عضو مجلس الادارة الحالى وحاصل على معهد فنى تجارى ونجل عمه باهر الزعيرى حاصل على بكارولويوس تجارة كما يتنافس 5 اعضاء على عضوية تحت السن لاختيار اثنين منهما .

واستغل حميع المرشحين مداخل ومخارج نادى بنى سويف فى تعليق الافتات لهم وامام الباب الرئسى للنادى واصر مدير النادى على عدم تلعيق ملصاقات على اسوار النادى خارجه وداخله ووقع المرشحيين على اقررات بذلك وبلغ عدد اعضاء الجمعية العموميه 5000 عضوا لهم حق الانتخاب وهى اكبر جمعية عمومية على مر تاريخ نادى بنى سويف .