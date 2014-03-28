أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مديرأمن جنوب سيناء: مشرف أمن اغتصب السائحة الإنجليزية والفندق لم يبلغ السلطات

Google+ Print
مديرأمن جنوب سيناء: مشرف أمن اغتصب السائحة الإنجليزية والفندق لم يبلغ السلطات مديرأمن جنوب سيناء: مشرف أمن اغتصب السائحة الإنجليزية والفندق لم يبلغ السلطات

أكد اللواء محمود الحفناوي ، مدير أمن جنوب سيناء ، أنه تم تحديد هوية مرتكب حادث الإغتصاب الذي وقع لسائحة انجليزية في السادس من شهر مارس الحالي ، بفندق ( هيلتون شاركس باي ) ، حيث تم تشكيل فريق بحث علي أعلي مستوي برئاسة اللواء مجدي موسي مدير إدارة البحث الجنائي ، وبالتحقيق مع كل العاملين في الفندق تم تحديد ١٣ شخص مشتبه بهم ، وبتضييق الخناق في التحقيقات ، وبمتابعة خط سير موظفي الفندق عن طريق الكاميرات و العاملين بالفندق ، تم تحديد مرتكب الواقعة اليوم وهو فرد أمن بالفندق ، يدعي أيمن عبد المرضي محمد علي ، مشرف امن من مواليد ١٩٨٤ ، مقيم بمنطقة شبرا بلول بمحافظة المنوفية، وعلي الفور تم إخطار النيابة العامة التي أصدرت امر بضبط و إحضار الشاب للتحقيق في الواقعة.

في سياق متصل ، قال مصدر أمني رفيع المستوي رفض الكشف عن هويته ، أنه تم تحليل الحامض النواوي ، لعدد من المشتبه بهم لتحديد مرتكب الواقعة ، ودلت تحريات المباحث علي أن صاحب الحامض النواوي ، شاب في العقد الثالث من العمر ، و بالفعل حددت مباحث قسم شرطة شرم الشيخ شخصيته وألقي القبض عليه٠

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا