مديرأمن جنوب سيناء: مشرف أمن اغتصب السائحة الإنجليزية والفندق لم يبلغ السلطات

أكد اللواء محمود الحفناوي ، مدير أمن جنوب سيناء ، أنه تم تحديد هوية مرتكب حادث الإغتصاب الذي وقع لسائحة انجليزية في السادس من شهر مارس الحالي ، بفندق ( هيلتون شاركس باي ) ، حيث تم تشكيل فريق بحث علي أعلي مستوي برئاسة اللواء مجدي موسي مدير إدارة البحث الجنائي ، وبالتحقيق مع كل العاملين في الفندق تم تحديد ١٣ شخص مشتبه بهم ، وبتضييق الخناق في التحقيقات ، وبمتابعة خط سير موظفي الفندق عن طريق الكاميرات و العاملين بالفندق ، تم تحديد مرتكب الواقعة اليوم وهو فرد أمن بالفندق ، يدعي أيمن عبد المرضي محمد علي ، مشرف امن من مواليد ١٩٨٤ ، مقيم بمنطقة شبرا بلول بمحافظة المنوفية، وعلي الفور تم إخطار النيابة العامة التي أصدرت امر بضبط و إحضار الشاب للتحقيق في الواقعة.

في سياق متصل ، قال مصدر أمني رفيع المستوي رفض الكشف عن هويته ، أنه تم تحليل الحامض النواوي ، لعدد من المشتبه بهم لتحديد مرتكب الواقعة ، ودلت تحريات المباحث علي أن صاحب الحامض النواوي ، شاب في العقد الثالث من العمر ، و بالفعل حددت مباحث قسم شرطة شرم الشيخ شخصيته وألقي القبض عليه٠