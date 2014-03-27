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الأهلي يناشد جماهيره الالتزام بقرار منع حضورهم مباراة بنغازي

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الأهلي يناشد جماهيره الالتزام بقرار منع حضورهم مباراة بنغازي الأهلي يناشد جماهيره الالتزام بقرار منع حضورهم مباراة بنغازي

أ ش أ - ناشد مجلس إدارة الأهلي جماهيره ضرورة الالتزام بقرار منع التواجد فى المدرجات الذي صدر بخصوص مباراة الفريق أمام أهلي بنغازي في إياب دور الـ16 الأفريقي المقرر لها السبت على ملعب الدفاع الجوي.

وذكر النادي في بيان له اليوم الخميس: "يطلب الأهلي من جمهوره ضرورة الالتزام بهذا القرار حتى لا يتعرض الفريق لعقوبات قد تضر به مستقبلا في بطولات أفريقيا أو قد تدفع إلى نقل مباريات الفريق خارج مستقبلا".

وأضاف البيان: "يهيب الأهلي بجماهيره الوفية والعاقلة الالتزام بقرار منع الحضور حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه فيما بعد".

وكان الأهلي قد تلقى الموافقة على إقامة المباراة بملعب الدفاع الجوي بدون حضور الجمهور.

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