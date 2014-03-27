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مدرب لشبونة يكشف لماذا لم يشارك شيكابالا حتى الآن؟

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مدرب لشبونة يكشف لماذا لم يشارك شيكابالا حتى الآن؟ مدرب لشبونة يكشف لماذا لم يشارك شيكابالا حتى الآن؟

كشف ليوناردو خارديم المدير الفني لسبورتنج لشبونة عن أسباب عدم الدفع بمحمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح الفريق المنضم حديثا في يناير الماضي في أي مباريات رسمية حتى الآن.

ولم يشارك شيكابالا في أي مباراة مع لشبونة بالدوري البرتغالي الممتاز، ولكنه خاض مواجهتين مع رديف لشبونة.

وقال خارديم للصحفيين يوم الخميس: "شيكابالا وصل من الدوري المصري المتوقف، ولم يخض أي مباراة رسمية منذ وقت طويل ويحتاج لكثير من العمل من أجل أن يصبح على مستوى المجموعة".

وأضاف "شيكابالا يعمل من أجل الانسجام مع باقي الفريق، وتوقف المسابقة المصرية أدى إلى حاجته لكثير من العمل وبذل جهد أكبر ليكون على نفس مستوى المجموعة والآن هو اقترب كثيرا".

وأتم خارديم "كلما بذل شيكابالا مجهودا أكبر كلما زادت فرصه في المشاركة".

ويستعد لشبونة لمواجهة فيتوريا جويماريش سابع الدوري البرتغالي يوم الأحد المقبل على ملعبه، وقد يدخل شيكابالا في قائمة المباراة.

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