مديرية الشباب والرياضة بسوهاج تنظم دورة تدريبية في مجال صحة الفتيات المراهقات‎

قال أحمد الديب ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج ، أن الإدارة العامة للشباب ، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة ، نفذت دورة تدريبية ، في مجال صحة الفتيات المراهقات ، يومى 29 و30 مارس الجارى بمركز شباب مدينة سوهاج.

يذكر أنه سوف يشارك في هذه الدورة عضوات أندية الفتاة بمراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج ، ويحاضر فيها إختصائيون في مجالهم ، منهم الدكتورة إيمان لويس ابادير ، وقيادات تخصصية طبية في مجال صحة الفتيات والمراهقات من القاهرة ، الى جانب أطباء يتبعون وزارة الشباب والرياضة.