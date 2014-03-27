أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مديرية الشباب والرياضة بسوهاج تنظم دورة تدريبية في مجال صحة الفتيات المراهقات‎

Google+ Print
مديرية الشباب والرياضة بسوهاج تنظم دورة تدريبية في مجال صحة الفتيات المراهقات‎ مديرية الشباب والرياضة بسوهاج تنظم دورة تدريبية في مجال صحة الفتيات المراهقات‎

قال أحمد الديب ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج ، أن الإدارة العامة للشباب  ، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة ، نفذت  دورة تدريبية ، في مجال صحة الفتيات المراهقات ، يومى 29 و30 مارس الجارى بمركز شباب مدينة سوهاج.

يذكر أنه سوف يشارك في هذه الدورة عضوات أندية الفتاة بمراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج ، ويحاضر فيها إختصائيون في مجالهم ، منهم الدكتورة إيمان لويس ابادير ، وقيادات تخصصية طبية في مجال صحة الفتيات والمراهقات من القاهرة ، الى جانب أطباء يتبعون وزارة الشباب والرياضة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا