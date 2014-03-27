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الخارجية الأمريكية: سنتعامل مع من يختاره الشعب المصري لقيادة البلاد

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الخارجية الأمريكية: سنتعامل مع من يختاره الشعب المصري لقيادة البلاد الخارجية الأمريكية: سنتعامل مع من يختاره الشعب المصري لقيادة البلاد

 

قالت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الامريكية ماري هارف اليوم ان الولايات المتحدة ستتعامل مع من سيختاره الشعب المصري لقيادة البلاد.
> واضافت تعليقا على اعلان المشير عبد الفتاح ترشحه لانتخابات الرئاسة القادمة ان الولايات المتحدة لا تدعم افرادا او احزابا مؤكدة ان الامر متروك للمصريين ليختاروا قائدههم.

وقالت المسئولة الامريكية إن واشنطن تنظر الى العملية الانتخابية برمتها وليس إلى المرشحين، غير انها اشارت إلى ضرورة اجراء الانتخابات في جو من الحرية والعدالة والشفافية حيث يستطيع اي مرشح مهما كان اجراء حملته الانتخابية بكل حرية .

 

أ.ش.أ

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