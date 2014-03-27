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حرس حدود الجيش الثالث يضبط طن بانجو بمركب بقناة السويس

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حرس حدود الجيش الثالث يضبط طن بانجو بمركب بقناة السويس حرس حدود الجيش الثالث يضبط طن بانجو بمركب بقناة السويس

نبات البانجو

قال مصدر عسكري، إن قوات حرس الحدود تمكنت، اليوم الخميس، من إحباط تهريب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر بمركب صيد بخليج السويس .

وأوضح – فى تصريحات خاصة – أن مكتب حرس حدود الجيش الثالث بالسويس كان تلقي معلومة تفيد باستعداد تجار مخدرات بتهريب كمية كبيرة نبات البانجو عن طريق مركب صيد بمنطقة الخليج بطريق السخنة الزعفرانة .

وأضاف أن مكتب حرس الحدود أخطر القوات المتمركزة بطول خليج السويس بالمعلومات، وتم بالتنسيق مع القوات البحرية حيث اشتبهت القوات بمركب صيد قريبة من الشاطئ بطريق السخنة بالقرب من قريبة بورتو على متنها اجولة معدة للتهريب ، حيث تم مداهمة المركب وضبطها وعثر بداخلها على قرابة 20 جوال كبير بدالخلها نبات البانجو يزن طناً .

وتم التحفظ على المضبوطات والمركب بأحد المناطق العسكرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولي التحقيقات .

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