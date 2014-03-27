الجمعية العمومية للأهلي تحيل ميزانية النادى للجهاز المركزى للمحاسبات

أ ش أ - قررت الجمعية العمومية للنادي الأهلي ، تحويل ميزانية النادي إلى الجهاز المركزي للمحاسبات ، وذلك بعد حضور 82 عضوا فقط من إجمالي ربع الأعضاء الذين سجلوا حضورهم في الجمعية العمومية اليوم الخميس.

وقد سجل 1144 عضوا أسماءهم في كشوف الناخبين حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم ، ولكن لم يحضر سوى 82 عضوا فقط خلال مناقشة الميزانية.

وفي ذات السياق ، تقرر تفويض مجلس إدارة النادي الأهلي في جدول أعمال الجمعية العمومية ، ومن المقرر أن تجرى غدا انتخابات مجلس إدارة النادي لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة المقبلة 2014 - 2018 .