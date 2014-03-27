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بالفيديو .. التلفزيون المصري يُذيع أول ظهور للسيسي مع أعضاء حملته الانتخابية

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بالفيديو .. التلفزيون المصري يُذيع أول ظهور للسيسي مع أعضاء حملته الانتخابية بالفيديو .. التلفزيون المصري يُذيع أول ظهور للسيسي مع أعضاء حملته الانتخابية

عبد الفتاح

أذاع اليوم، التليفزيون المصري، أول ظهور للمشير عبد الفتاح السيسي مع أعضاء حملته الانتخابية بالمقر الخاص بها، ليناقش معهم وضع حملته ووضع اللمسات النهائية لبرنامجه الانتخابي -وفقًا لما ذُكر بالتلفزيون المصري- .

كان المشير عبد الفتاح السيسي  قد أعلن  مساء أمس في خطاب ألقاه خلال التلفزيون المصري، استقالته من منصبه كوزيرًا للدفاع و عزمه خوض انتخابات الرئاسة، مشيرًا إلى أن برنامجه الانتخابي سيكون مختلف، وأنه لن يكون لدي حملة انتخابية بالصورة التقليدية، و أن الرؤية و البرنامج الانتخابي سيتم طرحهما فور موافقة اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة على إدراج إسمه في قوائم الناخبين”.

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