الأرصاد : غدًا.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة غدًا، و ان يسود طقس مائل للحرارة على المناطق الممتدة من الساحل الشمالي حتى شمال الصعيد، حار على باقي الانحاء نهاراً و معتدل الى مائل للبرودة ليلاً.

كما تنشط الرياح على اقصى المناطق الشمالية الغربية مع اثارة للرمال، أما حالة البحرين فيكون البحر المتوسط معتدل يضطرب أحيانا سواحلنا الشمالية الغربية، و البحر الاحمر معتدل الى مضطرب.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بقيم ملحوظة بعد غداً السبت على سواحلنا الشمالية، على أن يمتد ذلك الانخفاض تدريجياً للداخل.