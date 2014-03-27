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إنييستا ينتظم في تدريبات برشلونة بعد إصابة خفيفة أمام سلتا فيجو

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إنييستا ينتظم في تدريبات برشلونة بعد إصابة خفيفة أمام سلتا فيجو إنييستا ينتظم في تدريبات برشلونة بعد إصابة خفيفة أمام سلتا فيجو

إفي - عاد أندريس إنييستا لتدريبات فريق برشلونة الجماعية، بعد ثبوت عدم وجود أي إصابة في الفخذ، حيث شعر بآلام في تلك المنطقة وخرج على أثر ذلك من لقاء سلتا فيجو بين شوطي المباراة.

وأعلن الجهاز الطبي للفريق الكتالوني أن إنييستا سيكون جاهزا للمشاركة أمام إسبانيول في دربي كتالونيا السبت المقبل.

وعلى صعيد آخر خاض كل من كارليس بويول وجوناثان دوس سانتوس تدريبات منفردة لحين التعافي الكامل من الإصابة، وغاب كريستيان تيو عن التدريبات بأذن بعد ولاده رفيقته العاطفية.

وشارك في التدريبات أربعة لاعبين من الفريق الثاني وهم بلاناس وماسيب وليي وباتريك.

ويحتل برشلونة المركز الثاني حاليا بالدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر أتلتيكو مدريد، ويبتعد بنقطتين عن ريال مدريد الثالث.

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