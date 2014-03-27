برشلونة يعرض على فالديز البقاء في حالة انحسار العروض بسبب الإصابة

أعلن فريق برشلونة الإسباني كامل دعمه لحارس مرماه فيكتور فالديز، الذي تعرض لإصابة فادحة بقطع في الرباط الصليبي، ليعلن أنه مستعد للتجديد له في حالة انحسار عروض انتقاله لفرق أخرى.

وكانت التقارير الصحفية تشير إلى أن فالديز قد اقترب بشدة من الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، وأن هناك مفاوضات قائمة مع موناكو الفرنسي، إلا أن الإصابة المفجعة قد توقف اهتمام الأندية الأوروبية لضمه.

ويخضع الحارس الإسباني لعملية لرتق قطع في الرباط الصليبي، وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب ما بين 6 إلى 8 أشهر، ليغيب عن باقي الموسم مع برشلونة وعن منتخب بلاده في منافسات كأس العالم 2014 بالبرازيل.

ونقلت صحيفة (سبورت) الكتالونية أن كلا من رئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو والمدير الرياضي أندوني زوبيزاريتا أكدا دعمهما الكامل للحارس إلى أن يتعافي من الإصابة، وأنه سيتم التجديد له في حالة عدم انتقاله لأي فريق.