تجدد الجدل حول الحارس الاجدر بحماية عرين ريال مدريد

أ ش أ - تجدد مرة اخرى الجدل حول اللاعب الاجدر بأن يكون الحارس الاول لنادى ريال مدريد الاسبانى وهل يكون الحارس الامين ايكر كاسياس ام القادم الموسم الماضى من اشبيليه دييجو لوبيز.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الخميس ان المستوى المتراجع الذى ظهر به لوبيز فى مباريتى برشلونه واشبيليه واللتين منى فيهما النادى الملكى بالهزيمة كان وراء هذا الجدل.

وتلقى لوبيز ستة أهداف فى المباراتين بواقع 4 فى مباراة البارسا وهدفين فى لقاء النادى الاندلسى وفشل فى انقاذ اى نقطة فى اللقائين مما ادى لكى يتساءل الجميع عما إذا كان الوقت قد حان كى يعود كاسياس لمكانه الطبيعى فى التشكيل الاساسى.

وبدا لوبيز فى اللقائين عاجزا عن الظهور بنفس المستوى المتميز الذى قدمه منذ بداية الموسم وبدا عاجزا عن حماية عرين النادى الملكى خلال اللقائين.