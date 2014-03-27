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ميسي البلقان: برشلونة الفريق الذي سعيت للانضمام إليه من الصغر

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ميسي البلقان: برشلونة الفريق الذي سعيت للانضمام إليه من الصغر ميسي البلقان: برشلونة الفريق الذي سعيت للانضمام إليه من الصغر

إفي - أعرب الكرواتي الشاب ألين خليلوفيتش اليوم عن سعادته باتمام صفقة انتقاله إلى برشلونة الإسباني، مؤكدا أنه الفريق الذي كان يسعى للعب في صفوفه منذ صغره.

وصرح اللاعب لوسائل الاعلام الكرواتية "أنا سعيد للغاية، ولا أعرف ماذا أقول، برشلونة شيء خاص للغاية بالنسبة لي، فهو الفريق الذي طالما أردت اللعب فيه منذ صغري، وسيكون فخرا لي أن ألعب بقميص العملاق الكتالوني".

وتوجه خليلوفيتش (17 عاما) بالشكر إلى فريقه الحالي، دينامو زغرب، مشيرا إلى أنه سيكون حبه الأول دائما، الذي حقق فيه أحلام الطفولة.

ويعتبر اللاعب الكرواتي الواعد، أحد أهم نجوم كرواتيا، ويلقب بـ"ميسي الجديد"، وأعلن برشلونة اليوم أنه أتم التعاقد مع بشكل رسمي بداية من الموسم المقبلة.

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