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ميدو: عبد الواحد يقدم أفضل مواسمه.. و مواجهة بطل زامبيا صعبة

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ميدو: عبد الواحد يقدم أفضل مواسمه.. و مواجهة بطل زامبيا صعبة ميدو: عبد الواحد يقدم أفضل مواسمه.. و مواجهة بطل زامبيا صعبة

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الزمالك على صعوبة مباراة العودة أمام نكانا ريد ديفلز بطل زامبيا في دور ال16 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، وشدد على أن التعادل السلبي في مباراة الذهاب نتيجة إيجابية ، ولكنها خادعة لأن أي هدف يسجله الفريق المنافس سيربك حساباته ، وشدد على أن المنافس فريق قوي ولديه سرعات فضلا عن امتلاكه دكة بدلاء قوية .

وشددد على أن إقامة المباراة في ملعب الدفاع الجوي أفضل له ولفريقه لأنه عامل إيجابي ، واوضح أنه كان ينوي الانتظام في معسكر يوم الجمعة قبل السفر إلى الاسكندرية قبل أن يصدر قرار إقامة المباراة باستاد الدفاع .

وأشار إلى أن الزمالك سيخوض المباراة بشكل متوازن ولن يندفع للهجوم ، وأضاف أنه سيضم 21 لاعبا للمعسكر بسبب الإصابات التي يعاني منها فريقه ، حيث يعاني عمر جابر وحمادة طلبة وعرفة السيد من إصابات.

وأشار المدير الفني إلى أن التحكيم الأفريقي تحامل على الزمالك في المباريات التي خاضها خارج ملعبه حتى الآن ، وأعرب عن أمنيته بأن يكون حكم لقاء الأحد موفقا .

وأشاد المدير الفني للفريق بمستوى عبد الواحد السيد ، حارس مرمى الفريق موضحا أنه يقدم أحد أفضل مواسمه .

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