مقتل وإصابة أكثر من 43 شخصا إثر انفجار سيارة مفخخة شمال بغداد

أفاد مصدر في الشرطة العراقية اليوم “الخميس” بأن أكثر من 43 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار سيارة مفخخة بمنطقة الأعظمية شمال العاصمة بغداد.

> وقال المصدر، إن سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق بالقرب من سوق شعبية في شارع “راغبة خاتون” بمنطقة الأعظمية شمال بغداد انفجرت مساء اليوم ؛ مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 36 آخرين بجروح متفاوتة .

> وأضاف المصدر، أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعي .

أ.ش.أ