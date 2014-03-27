محلب يوافق على رفع كفاءة محطتى التشيكى لأسيوط والصرف الصحى ببرج العرب

وافق مجلس الوزراء، على طلب وزارة الإسكان، تنفيذ أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة المحطة التشيكى لمياه أسيوط القديمة بمبلغ 50 مليون جنيه، نظرًا للحاجة الماسة لتطوير المحطة المنشأة عام 1985، ولزيادة كمية المياه المنتجة لمدينة أسيوط، والتى لا تفى باحتياجات المدينة.

ووافق مجلس الوزراء على إسناد البنود المستجدة بمشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى بالعجمى إلى شركة النصر للمبانى والإنشاءات (إيجيكو)، بمبلغ 90 مليون جنيه.

ووافق مجلس الوزراء على إسناد البنود المستجدة بمشروع ازدواج المجمعات، من محطة رفع الأميرية إلى محطة رفع الخصوص لشركة المقاولات المصرية.

كما وافق مجلس الوزراء على إسناد مشروع الصرف الصحى بقرية كفر أبو جندى بمحافظة الغربية ومشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى بمحافظة سوهاج إلى شركة النصر للمبانى والإنشاءات، وشركة المقاولات المصرية بالاتفاق المباشر بمبلغى 15 و35 مليون جنيه على التوالى.

ووافق مجلس الوزراء على إسناد عملية تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى بالحيين الرابع والخامس وخط الطرد، إلى محطة المعالجة بمدينة برج العرب الجديدة إلى شركة النصر للمبانى والإنشاءات إيجيكو، بمبلغ 50 مليون جنيه.

ووافق مجلس الوزراء على إسناد عملية تطوير ورفع كفاءة طريق كورنيش بنها وطريق المصانع بمحافظة القليوبية، بمبلغ 17 مليون و945 ألف جنيه.

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