"عصمت" رئيسا للقابضة للمطارات و"كامل" لميناء القاهرة الجوى

علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة أن قرارا صدر منذ قليل بتعيين دكتور محمود عصمت رئيسا للشركة القابضة للمطارات خلفا للدكتور أشرف زكى، وتعيين اللواء محمد كامل رئيسا لشركة ميناء القاهرة الجوى خلفا للدكتور محمود عصمت.

والجدير بالذكر أن "عصمت"، و"كامل" يتمتعان بحب العاملين داخل أروقة المطارات المصرية، خاصة أن ميناء القاهرة الجوى شهد تطورا ملحوظا خلال فترة رئاسة الدكتور محمود عصمت له، كما شهد الوضع الأمنى لمطار القاهرة الدولى استقرارا ملحوظا خلال تولى اللواء محمد كامل منصب رئيس قطاع الأمن بمطار القاهرة.