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الحكومة: لم تصلنا حيثيات إحالة 528 متهما للمفتى ولا نتدخل فى القضاء

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الحكومة: لم تصلنا حيثيات إحالة 528 متهما للمفتى ولا نتدخل فى القضاء الحكومة: لم تصلنا حيثيات إحالة 528 متهما للمفتى ولا نتدخل فى القضاء

قال السفير هانى صلاح، المتحدث باسم ، إن الحكومة تؤكد التزامها بخارطة المستقبل، وإنها لا تتدخل فى أعمال القضاء المصرى، وإن الدولة ملتزمة بحق كل متهم، بغض النظر عن انتمائه السياسى أو الدينى فى محاكمة عادلة والدفاع عن نفسه دفاعاً كاملاً سواء بذاته أو عن طريق من يوكله إعمالاً لنصوص الدستور التى تضمن للمواطنين حقوقهم وحرياتهم ومن بينها حقوق المتهمين.

وفيما يتعلق بالأحكام الأخيرة التى صدرت بإحالة أوراق 528 متهما للمفتى أكد "صلاح" أن الحكومة لم تطلع بعد على حيثيات القرار، وأن هناك عناصر إرهابية تقوم بالتخريب والإرهاب، وأضاف "صلاح" أن الدولة وكل سلطاتها ملتزمة بحقوق المواطنين وبالمحاكمات العادلة.

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مصر 365

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