والدة الطفلة زينة لــ"جابر القرموطى": تكريمى يتمثل فى رجوع حق ابنتى

قالت شيماء غزال، والدة الطفلة زينة ضحية الاغتصاب والقتل ببورسعيد، إنها طرقت باب كل الجهات المعنية من أجل تعديل قانون العقوبات حتى لا يفلت الجناة من العدالة بحجة أنهم أطفال ولكن دون جدوى، وتابعت قائلة: "كلهم قالوا لى حل مشكلتك ليس عندنا"، مشيرة كيف يعقل أن يكون المسئولون بالدولة لا يملكون ذلك، وتابعت قائلة "أروح دولة تانى أطالبها بحق بنتى".

وأضافت "غزال" خلال اتصال هاتفى ببرنامج مانشيت الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى على قناة "أون تى فى"، أنها رفضت كل التكريمات التى عرضت عليها، مشددة على أن تكريمها يتمثل فى حصولها على حق ابنتها التى تعرضت للاغتصاب والقتل بالقصاص لها، مشيرة إلى أن الجناة صدرت فى حقهم أحكام غير رادعة بحجة أنهم تحت سن 18 عامًا.