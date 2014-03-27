7 خطوات للحصول على الجمال والرشاقة

يمارس الكثير منا في حياته اليومية ، عادات غذائية خاطئة، تعود سلباً على صحة الجسم وقوامه الرشيق، فيكون عُرضةً لزيادة الوزن والإصابة بالكثير من الأمراض كالسكري، الضغط وأمراض القلب، وكأيّ أنثى تريد الحفاظ على مظهرها وجمالها فأنتِ تتطلعين للحصول على جسم رشيق وصحي ، وللحصول على المبتغى لا بدّ من أساليب وسلوكيات معينة يومية يجب عليكِ اتباعها.

إبتعدى قدر الإمكان عن الأغذية الغنيّة بالدهون المشبعة

من الطبيعي أن يكون الجسم بحاجة إلى الدهون؛ لأنها عنصر غذائي مهم لصحته، لذا يجب التفريق بين الدهون المفيدة والدهون الضارّة، وإستبدال الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة بمثيلاتها التي تحتوي على الدهون غير المشبعة أو بنسب قليلة.

تناولي جميع وجباتكِ الغذائية بشكل منظّم

يجب أن تحافظي على تناول جميع وجباتك الغذائية الرئيسية (الإفطار، الغداء، العشاء) وما يتخللها من وجبتين خفيفتين، لأن إعتقاد البعض بأن التخفيف من الوجبات سيؤدي إلى خسارة الوزن الزائد أمر خاطئ لا صحة فيه، وعلى العكس تماماً فإن التزامكِ بتناول وجباتكِ الغذائية في أوقات محددة سيزيد من فرصة خسارة الوزن بشكل أسرع عن طريق حرق السعرات الحرارية.

اجعلي من الخضروات رفيقتكِ اليومية دائماً

من المعروف أن الخضراوات تحمل فوائد كثيرة للجسم؛ لإحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية الضرورية إلى جانب مذاقها اللذيذ، لذا ننصحكِ بأن تكون رفيقتكِ الدائمة سواء على شكل سلطة أو خضار مشوية.

ابتعدي عن الوجبات السريعة

فمثل هذه الوجبات غير مضمونة صحياً، بالإضافة إلى أنها كثيرة الدسم بسبب زيوتها الكثيرة وأنواع الكريمة المستخدمة وغيرها من الأطعمة غير الصحية، وقومي باستبدالها بالوصفات المنزلية الصحية.

استخدمي الشوّاية بدلاً من المقلاة

الشواء أفضل بكثير من القلي، فهو يستهلك كميات زيت أقل بعشر مرات من القلي ويُضيف إلى اللحوم والأسماك طعماً لذيذاً، ممّا يعني الحصول على مذاق طيب بسعرات حرارية أقل.

اعتدلي في استهلاك السكريات

يُفضَّل أن تكون المشروبات الساخنة خاليةً من السكر أو تحتوي على السكر البديل، كما يجب أن تتناولي الحلويات بكميات قليلة أو معتدلة، فطبيعة الأجسام تختلف من شخص لآخر بحيث قد تحرقين هذه السكريات بكميات أقل عن صديقة لكِ، لذا اختاري المناسب لجسمكِ دائماً.

لا تستغني عن الرياضة

الرياضة أساس بل ركيزة للحصول على جسم رشيق ومتناسق، إذا لم يتسنى لكِ الإلتحاق بنادٍ رياضيّ عليكِ بالمشي يومياً لمدّة ساعة.