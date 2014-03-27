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رشوان: صرف “بدل الصحفيين” بقيمته الجديدة.. الأحد

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رشوان: صرف “بدل الصحفيين” بقيمته الجديدة.. الأحد رشوان: صرف “بدل الصحفيين” بقيمته الجديدة.. الأحد

نقابة الصحفيين

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أنه تم صرف البدل بقيمته الجديدة للصحف القومية اليوم والصحف الحزبية والخاصة يوم الأحد المقبل، مضيفاً  أن النقابة كلفت الشؤون القانونية، بالانضمام إلى الدعوى القضائية التي أقامها صحفي بجريدة الجمهورية، للمطالبة بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.

وأعرب رشوان في مداخلة للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم من “مانشيت” عن أمله في أن يقضي القضاء المصري بحد أدنى يليق بالصحفيين، موضحاً  أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية سبق أن قضت بأحقية الصحفيين في الحصول على بدل التدريب والتكنولوجيا.

كان مقيم الدعوى قد طالب بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين 5 آلاف جنيه، كحد أدنى للمعيشة والنفقات، وفق ما حدده خبراء الاقتصاد لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.

وتطرق نقيب الصحفيين في مداخلته للحديث عن تدشين جائزة التفوق الصحفى لأعضاء النقابة بالإسكندرية، موضحاً أن من شروط الجائزة عدم الاعلان عن الشركات التي ترعى هذه الجوائز كما أن الجائزة لم تقتصر فقط على الصحفيين بالإسكندرية ولكن القاهرييون أيضا.

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