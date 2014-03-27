الأهلي يضم شكري ويستبعد رحيل لموقعة أهلي بنغازي

استبعد محمد يوسف المدير الفني للأهلي الظهير الأيسر صبري رحيل من قائمة فريقه التي تضم 20 لاعبا لمواجهة أهلي بنغازي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا.

وعاد أحمد شكري بعد غياب عن القائمة في المباريات السابقة للأهلي، ويتواصل غياب أحمد نبيل "مانجا" عن قائمة الفريق الأحمر لأسباب فنية.

ويغيب عماد متعب وشريف عبد الفضيل للإصابة.

وتقام المباراة على ملعب الدفاع الجوي ويبحث الأهلي عن تعويض هزيمة الذهاب بهدف.

وضمت القائمة 20 لاعبا:

الحارس: شريف إكرامي - أحمد عادل عبد المنعم - مسعد عوض

الدفاع: وائل جمعة - محمد نجيب - أحمد فتحي - سيد معوض - أحمد شديد قناوي - رامي ربيعة - سعد سمير

الوسط: حسام عاشور - موسى يدان - عبد الله السعيد - أحمد شكري - شهاب أحمد - محمود تريزيجيه -

الهجوم: محمد ناجي "جدو" - السيد حمدي - عمرو جمال - أحمد رؤوف