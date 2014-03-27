وزير الثقافة يكرم مدرب الأسود مدحت كوتة

يكرم الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة، يرافقه الدكتور محمد ابو الخير رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى ، الفنان”مدحت كوتة” مدرب الأسود والنمور بالسيرك القومى ـ التابع للبيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية ـ يوم الثلاثاء القادم وذلك بعد شفاء مدحت كوتة من الجراحه التى تمت له إثر تعرضه لهجوم من أحد الأسود أثناء تقديم فقرته بأحد العروض الصباحية بالسيرك القومى بالعجوزة فى الشهر الماضى وسيتم التكريم بمقر السيرك القومى بالعجوزة .

> وقال الفنان القدير” عماد سعيد” رئيس البيت إن وزير الثقافة سوف يكرم أيضا الفنان الكابتن” عصام الحلو” لدوره الكبير فى إنقاذ كوتة خلال تعرضه لهجمة الأسد، إلى جانب 8 من أطباء مستشفى الشرطة وهم ( اللواء د. بدر حجازى, عميد د. عبد الحارث أحمد عبد الحارث, د. حسام محمود ذكى , د. رامى محمد نعمه الله , د. بهاء الطوخى , د. وائل سامح السويفى , د. فتحى محمود طايل , د. أحمد طلعت ) بالإضافة إلى 2 من أطباء مستشفى العجوزة وهما (د. سامح على شحاتة، د. هشام عبدالله سليمان)، وذلك لما قدموه من رعاية كبيرة خلال فترة علاجه.

> وأوضح رئيس البيت أن تكريم كوتة يأتى ليس تقديرا لتاريخه الفنى المشرف فقط بل إضافة إلى ذلك شجاعته فى مواجهة هذا الموقف، وتصميمه على العودة للعمل عقب شفائه مباشرة.

> وقال إنه لكون تكريم كوتة يعد تكريما لكل فنانى البيت، لذا ينظم البيت إحتفالية هى الأولى من نوعها بمقر السيرك القومى بالعجوزة، تحت عنوان ” كرنفال الفنون ” تشارك فيها كلا من الفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير”حسن إبراهيم ” وفرقة أنغام شباب برئاسة الفنان القدير”يحيى غانم” والفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الفنان القدير “إيهاب أبو العينين” بجانب فقرات السيرك القومى برئاسة الفنان القدير” عادل رضا”.

> وقال الكابتن “كوتة ” إن ابنته أنوسة أصغر مدربة أسود ونمور فى مصر، سوف تشاركه فى تقديم فقرته مع 8 من الأسود والنمور ـ منهم 4 أسود كانوا فى حادث الهجوم نفسه ـ وأعرب كوتة عن أمله فى أن تكرم وزارة الثقافة أسم والدته الفنانة ” محاسن الحلو” والتى تعد أول مدربة عربية لترويض الأسود والنمور ولقبتها الولايات المتحدة الأمريكية بالمرأة الحديدية .

أ.ش.أ