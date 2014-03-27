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سمير فرج يصنع هدفا في فوز بدلاء الزمالك على فاقوس 3-2

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سمير فرج يصنع هدفا في فوز بدلاء الزمالك على فاقوس 3-2 سمير فرج يصنع هدفا في فوز بدلاء الزمالك على فاقوس 3-2

صنع أحمد سمير فرج ظهير أيسر الزمالك المنضم حديثا للفريق هدفا في فوز الأبيض 3-2 على فاقوس وديا في المباراة التي سعى أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لاختبار البدلاء فيها.

وأراد ميدو تجربة بعض اللاعبين الغائبين عن مواجهة نكانا في إياب دور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا، استعدادا لتجهيزهم لمباريات الدوري الممتاز.

افتتح محمد عبد المجيد مهاجم فريق الشباب التسجيل من كرة عرضية لسمير فرج في الدقيقة السادسة.

وتعادل محسن الشبراوي لفقوس في الدقيقة 45.

وحصل عرفة السيد على ركلة جزاء سجلها دومينيك دا سيلفا في الدقيقة 47، وتعادل حسام جاد لفاقوس في الدقيقة 60.

ونجح أحمد سمير الظهير الأيمن في تسجيل هدف فوز الزمالك في الدقيقة 85 من كرة عرضية أمام المرمى حولها بالرأس.

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