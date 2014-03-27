الإنتاج يخطف تعادلا مثيرا من المقاصة

تمكن الإنتاج الحربي من خطف تعادلا مثيرا من مصر المقاصة 2-2 بعد أن تقدم الأخير مرتين في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الخميس في الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز.

وتقدم المقاصة في الدقيقة 30 بتسديدة صاروخية لحسين السيد لم يراها أحمد سعد حارس الإنتاج سوى وهي في الشباك، ولكن استطاع الإنتاج الحربي أن يدرك التعادل بعدها بـ6 دقائق من ضربة جزاء تسبب فيها رامي عادل مدافع الأهلي الأسبق.

وفي الشوط الثاني عاد سامح العيدروس ليهدي المقاصة تقدما جديدا في الدقيقة 67 إلا أن محمد مجدي طلبة أدرك التعادل مجددا في الدقيقة 81 من عمر المباراة بعد أن حول برأسه عرضية مارك مبواه داخل الشباك.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 9 نقاط يقبع بهم في المركز الأخير في المجموعة الأولى فيما ارتفع رصيد المقاصة إلى 16 نقطة في المركز الـ6.