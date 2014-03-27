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بالفيديو - نجل مجدي طلبة يسجل هدفا فشل والده في إحرازه

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بالفيديو - نجل مجدي طلبة يسجل هدفا فشل والده في إحرازه بالفيديو - نجل مجدي طلبة يسجل هدفا فشل والده في إحرازه

سجل محمد مجدي طلبة لاعب الإنتاج الحربي الصاعد وإبن مجدي طلبة لاعب الأهلي والزمالك السابق هدفا بنفس الطريقة التي أضاع بها والده فرصته الشهيرة أمام زيمبابوي.

وسجل محمد مجدي طلبة هدف التعادل لفريقه في شباك المقاصة بعد أن انخفض لمقابلة عرضية مارك مبواه ليحولها برأسه في المرمى.

وكان مجدي طلبة قد انخفض لمتابعة كرة سهلة مع منتخب مصر أمام زيمبابوي بتصفيات كأس العالم 1994 إلا أنه فشل في إيداعها داخل المرمى ليتبخر حلم الفراعنة في التأهل للمونديال.

ويبلغ محمد مجدي طلبة من العمر 25 عاما ويلعب في صفوف الإنتاج الحربي.

شاهد الهدف

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فيديو اليوم السابع

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